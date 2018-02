Berlinale v polovině: konečně výborný film. Joaquin Phoenix se představil jako ochrnutý karikaturista

Až do poloviny nepřinesl hlavní program 68. ročníku filmového Berlinale nijak mimořádný filmový zážitek. Doufejme, že určitým průlomem, nikoliv jedinou vlaštovkou, se stal soutěžní příspěvek amerického scenáristy a režiséra Guse van Santa Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot (Neboj se, pěšky daleko neuteče) s vynikajícím Joaquinem Phoenixem v hlavní roli ochrnutého karikaturisty Johna Callahana.