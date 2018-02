Národní divadlo ve znamení výročí, klasiky i dramatizací

Na dvě desítky premiér uvede pražské Národní divadlo (ND) v sezóně 2018/19. Všechny soubory reflektují stoleté jubileum vzniku republiky i další významná výročí, jako jsou sto padesát let od položení základních kamenů divadla a šedesát let od vzniku Laterny magiky.