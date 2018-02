Známí indie-rockeři The Kooks nebo Blossoms, kteří mají na svém kontě nominace na Brit Awards, Mercury Prize a NME i koncerty na slavných festivalech jako jsou Coachella, Lollapalooza a Glastonbury, se opřou do kytar v hradeckém areálu.

Agresivní riffy i chytlavé refrény vezou tvrdší Marmozets, kteří jsou známí i výraznou zpěvačkou Rebeccou Macintyre. Energická frontwoman umí zahrozit, zaječet i popově zazpívat. Britská kapela měla přijet už loni, ale zrušila celé evropské turné. Letos přijedou s novým materiálem. Před několika dny vydali druhé album Knowing What You Know Now.

The Kooks

FOTO: RFP

Z hardcorových skupin dorazí např. Stick To Your Guns a Stray From The Path. Z trochu jiného soudku pocházejí progressmetaloví kanadští ONI, kteří loni jeli evropské turné se slavnými Children of Bodom.

Sestavu doplní extravagantní francouzský rapper a beatmaker KillASon nebo Ho99o9. Z českých skupin lze jmenovat obnovené Gaia Messiah, Vypsanou fiXu nebo Tři sestry.

Mezi hlavní hvězdy patří dříve ohlášení The Prodigy, Skillet, Sixto Sugarman Rodriguez a Beatsteaks.