Adele Emeli Sandéová je úspěšná zpěvačka i žádaná skladatelka. Její otec pochází ze Zambie a matka z Británie. Svou první písničku napsala jako jedenáctiletá a jmenovala se Tomorrow Starts Again. Tvrdí, že odjakživa věděla, že chce být zpěvačkou. Kvůli hudební kariéře dokonce po čtvrtém roce zanechala studia medicíny.

„Věděla jsem, že budu zpěvačkou, už když mi bylo sedm let. Moji rodiče rozpoznali, že mám talent, a představili mi tvorbu Mariah Carey. Je pro mě ale stále nemožné vybrat si jednu oblíbenou skladbu od Mariah Carey, protože jsem její obrovská fanynka. Když ona a Whitney Houstonová nazpívaly When You Believe, byl to opravdu velký moment v mém životě,“ řekla dnes třicetiletá umělkyně.

Poprvé ji mohla široká veřejnost slyšet ve skladbě Diamond Rings s raperem Chipmunkem v roce 2009. Skladby pak psala pro takové interprety, jakými jsou Rihanna, Susan Boyleová, Leona Lewisová, Alicia Keysová či Cheryl Coleová. V tvorbě ji prý nejvíce ovlivnily Nina Simone, Joni Mitchellová, Lauryn Hillová a Amy Winehouseová.

V srpnu 2011 vydala svůj první singl Heaven, který ji proslavil po celém světě. Následující singl Daddy se stal nejstahovanějším na iTunes. V únoru 2012 vyšlo její debutové album Our Version Of Events, které jí přineslo mezinárodní úspěch.

Za desku, která mimo jiné obsahovala hity Read All About It, Next To Me či My Kind of Love, získala ocenění Brit Awards pro nejlepší album roku 2012, stejně tak zvítězil i singl Read All About It a Emeli Sandéová se stala nejlepší umělkyní roku. V letech 2012 a 2013 byla deska nejprodávanější ve Velké Británii.

Své druhé album Long Live the Angels poslala Emeli Sandéová do světa v roce 2016. V písních na něm se objevují její osobní zkušenosti a zážitky. V klipu k písni Garden například klade důraz na černošskou hrdost.

„Garden je jedniz z mých nejoblíbenějších písní z nového alba. Složili jsme ji už někdy v roce 2014. Produkoval ji Chris Loco, jeden z prvních producentů, které jsem potkala po příchodu do Londýna. Toto bylo poprvé, kdy jsme mohli udělat něco velmi experimentálního. Áine Zion nahrála svou část v New Yorku, a když jsem se vrátila do Londýna, šli jsme s Chrisem do studia a zrodila se tato skladba. Potom jsme se seznámili s americkým raperem a producentem Jayem Electronikou, začal s námi na té skladbě ještě pracovat a její různé části se pak spojily do jednoho celku,“ vysvětlila zpěvačka v rozhovoru pro internetové rádio Beats 1.