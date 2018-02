Je to poprvé, co Berlinale zahájí animovaný film. Anderson však na festivalu nováčkem není. Soutěžil na něm již se třemi snímky: Taková zvláštní rodinka, Život pod vodou a Grandhotel Budapešť, který získal v roce 2014 Stříbrného medvěda – Velkou cenu poroty. Do českých kin uvede Psí ostrov v červnu distribuční společnost Cinemart.

V dalších dnech se bude o Zlatého a Stříbrné medvědy ucházet osmnáct filmů, hodnotit je bude mezinárodní porota, kterou povede německý režisér Tom Tykwer (natočil filmy Lola běží o život, Princezna a bojovník, Parfém: Příběh vraha, Atlas mraků).

První, čestný Zlatý medvěd, je známý už teď. Berlinale jím letos ocení vynikajícího amerického herce Willema Dafoea, z jehož novějších snímků připomeňme alespoň Grandhotel Budapešť, Vraždu v Orient expresu nebo The Florida Project, za který má právě nyní oscarovou nominaci a jenž uvede do českých kin 22. února KVIFF Distribution.

Další čestnou cenu, Kamera Berlinale, která je určena osobnostem, k nimž má přehlídka zvláštní vztah, udělí festival českému herci a režisérovi Jiřímu Menzelovi (v minulosti ji dostali například Clint Eastwood či Jodie Fosterová). Stane se tak 23. února, v den Menzelových osmdesátých narozenin, kdy bude mít zároveň v sekci Panorama Special světovou premiéru snímek slovenského režiséra Martina Šulíka Tlumočník, v němž Menzel ztvárnil hlavní roli.

Česká kinematografie bude v programu zastoupena i dalšími koprodukčními snímky. V hlavní soutěži to bude psychologické drama Nedotýkej se mě rumunské režisérky Adiny Pintilieové, na němž se koprodukčně podílelo i Bulharsko, Německo a Francie.

Sekci Panorama Dokumente zahájí 16. února česko-chorvatský koprodukční snímek Až přijde válka, který český režisér Jan Gebert natočil v produkci HBO Europe a jenž se dotýká nacionalismu a fungování mechanismu moci.

Na festivalu se očekává další masivní zviditelnění kampaně #MeToo. Festival chystá několik diskusí, a dokonce kvůli tomu do programu nezařadil část snímků. „Jde o méně než pět filmů,“ uvedl ředitel Dieter Kosslick. „Jsou to filmy, na jejichž tvorbě se podíleli lidé, kteří se sami přiznali, že jsou součástí problému.“ O jaké filmy šlo, ale neprozradil.

Podle zahraničních serverů navíc německá herečka Claudia Eisingerová spustila na internetu petici, aby organizátoři namísto červeného koberce rozvinuli před Berlinale Palastem koberec černý. Petici prý podepsaly tisíce lidí, zda organizátoři výzvy uposlechnou, uvidíme už dnes večer.