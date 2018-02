„Španělská kinematografie je na tom velmi dobře ve všech ohledech,” uvedl dramaturg David Čeněk.

„Program je složený z velmi úspěšných filmů a z části z nezávislé produkce. Loni jsme měli cyklus Valencie a budeme porkačovat v představování jednotlivých autonomních oblastí. Také Ana Belén se úplně nabízela, je to úplně zásadní herečka v dějinách španělské kinematografie. Když se podíváte na ten cyklus jejích filmů, tak co jméno režiséra, to osobnost.”

„Zahajovací film Pozdě na hněv je thriller, film byl jednak velmi úspěšný divácky a jednak poukazuje na jednu tendenci španělské kinmtaografie... jsou to thrillery, nebo filmy velmi drsné. Zároveň film poukázal na to, že tvůrci se dokážou inspirovat Hollywoodem a zároveň zůstat velmi španělští,” dodal.

Film Selfíčko

FOTO: Lapelicula

Mnohé z filmů jsou doslova ověnčené cenami. Např. thriller Pozdě na hněv si odnesl čtyři ceny Goya. Řadu cen na festivalech dostal také El Inca, příběh boxera, který neprohrál žádný zápas, ale prohrál svůj osobní život. Zajímavý je horor Veronica a satirická politická komedie Selfíčko o náhlém pádu na dno.

Festival se věnuje i slavnému Carlosi Saurovi a uvede dokument o něm nazvaný Saurovi. Samostatná sekce byla věnována herečce a zpěvačce Aně Belén, která patří k nejvýraznějším osobnostem Španělska a obdržela Goyu za mimořádný přínos tamější kinemtografii.

Veškeré detaily o filmech a lístky najdete na www.lapelicula.cz.