„Seriál bude mít třináct dílů a nabídne dříve v naší tvorbě oblíbený žánr dětské detektivky. Teď o víkendu vybíráme dětské představitele hlavních rolí. Točit budeme přes léto v České republice i na Slovensku, hlavně ve Zlíně a v Bratislavě,“ přiblížila produkční Filmových ateliérů Zlín Eva Plutová.

Tvůrci snímku nevracejí do Zlína jen dětský film, ale i atmosféru kolem. Hlavní hrdiny hledali po školách. „V prvním kole castingu se nám přihlásilo tři sta dětí, v druhém už vybíráme z přibližně sto sedmdesáti z nich,“ poznamenala produkční.

Děti si při castingu musely připravit scénky z chystaného seriálu.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

V seriálu bude hrát prim parta sedmi malých kamarádů. „Snažíme se vyzdvihnout sílu přátelství mezi dětmi, a to i v případě, že se jedná o malé hrdiny ze sociálně rozdílných rodin. Navíc v původně klukovské partě zaujímá významnou pozici holka,“ přiblížil režisér Nvota.

Hraný rodinný detektivní seriál se zabývá „velkými“ případy party dětí, které tvůrci staví do role vyšetřovatelů. „Poukazujeme na jeden velký český nešvar, pašování a nelegální obchodování s exotickými zvířaty, ale i výrobky z nich. Je to celosvětově přímo hrozivě rozšířený jev. A v Česku je toto téma obzvlášť aktuální, naše republika se stala centrem a přestupní stanicí pašování vzácných zvířat i rostlin,“ uvedl Taussig.

Podle tvůrců není v případě úspěchu seriálu, který chtějí dokončit do jara příštího roku, vyloučeno, že na prvních třináct dílů navážou další sérií. „Přál bych si to. Nápad, jak dál, nosím v hlavě,“ prozradil Taussig.

Zlín se vrací na filmovou mapu

Zlín se vrací na filmovou mapu Česka i dalšími projekty. Kromě seriálu o zvídavých současných školácích zde Česká televize natáčí v koprodukci s městem dokument Zlínský klenot. Pohádku z valašského prostředí zde chce po slibu, který dala malým divákům na filmovém festivalu, vytvořit Marta Gerlíková, autorka celovečerního filmu Děda.

„Mám valašský region ráda. Jako malá holka jsem hodně času trávila u svých babiček, které měly hospodářství. Zažívala jsem jiné prázdniny než dnešní děti. Proto se snažím ve filmu přiblížit to, co máme na dosah a nemusíme za to platit. Přírodu, čerstvý vzduch, kamarády,“ prozradila před časem Gerlíková. Celou by ji ráda natočila právě ve Zlínském kraji.

Zlínská produkční Karolína Zalabáková připravuje s režisérem Janem Bártkem komediální seriál z posledního roku střední školy s názvem Jakože hustě. Nyní pracují na scénáři.

Zlín se dočká i návratu animovaného filmu. „Čtyři zlínští tvůrci se stali součástí českého štábu, který se podílí na koprodukovaném filmu pro děti Fany byla při tom. Snímek o pádu železné opony vzniká ve spolupráci s německými, lucemburskými, belgickými a českými filmaři,“ sdělila Magdaléna Hladká ze Zlín Film Office.