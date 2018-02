Knížku o čarodějnici, která by si ráda zatancovala o filipojakubské noci se staršími družkami, si oblíbila řada dětských čtenářů nejen v Německu, kde poprvé v roce 1957 vyšla, ale i v Československu a později České republice, kde se příběh proslavil díky animovanému seriálu výtvarníka Zdeňka Smetany. Od počátku února mohou němečtí diváci dobrodružství malé čarodějnice zhlédnout také v hraném filmu.

Otfried Preussler, který se narodil v roce 1923 v Liberci a zemřel před pěti lety v Bavorsku, se za života zfilmování svého dětského románu bránil. „Příliš se obával toho, že film nedokáže vystihnout ducha knihy a charakter malé čarodějnice,” řekla agentuře DPA jeho dcera Susanne Preusslerová-Bitschová, která spravuje Preusslerův literární odkaz. Malá čarodějnice podle ní jejímu otci ležela obzvlášť na srdci. „Vymyslel si ji pro mě a mé sestry, aby nás zbavil strachu ze zlých čarodějnic,” uvedla.

Se zfilmováním Malé čarodějnice Preusslerová-Bitschová nakonec přesto souhlasila, a to kvůli dobrým zkušenostem s producenty Ulim Putzem a Jakobem Claussenem, kteří se podíleli na filmové adaptaci jiné Preusslerovy dětské knížky - Malého strašidýlka. Na jeho natáčení se podílel ještě sám německý literát, a to až do své smrti v roce 2013. Podle Preusslerové-Bitschové byl z průběhu filmových prací nadšen - především díky počítačem vytvořenému hlavnímu hrdinovi.

Nadšený by byl Preussler podle své dcery i z výsledku adaptace Malé čarodějnice, kterou řídil režisér Michael Schaerer. Ve filmu se objeví všechny hlavní zápletky z knížky, i když některé scenáristé lehce pozměnili. S chutí si nezbednou čarodějnici zahrála známá německá herečka Karoline Herfurthová, kterou mohou čeští diváci znát například z filmů Holky to chtěj taky, Parfém: Příběh vraha či Předčítač. „Četla jsem Malou čarodějnici jako dítě,” řekla agentuře DPA. „Nadchla mě a patřila k mým dětským idolům,” dodala 33letá herečka.

Otfried Preussler se proslavil především jako autor dětských knížek. Kromě Malé čarodějnice a Malého strašidýlka napsal na motivy lužickosrbské legendy také román Čarodějův učeň (Krabat) či dětskou knížku Loupežník Hocenploc, jejíhož hlavního hrdinu pojmenoval podle německého označení severomoravského města Osoblaha (Hotzenplotz). Inspiraci pro svá díla Preussler často čerpal z lidových vyprávění a pověstí severních Čech. V Německu popularizoval i kocoura Mikeše malíře Josefa Lady.