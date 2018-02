Ten se zabývá tématy adopce a mateřství, nahlíží na ně z několika úhlů a snaží se nabídnout více než jen černobílý pohled na problematiku.

Táborská není zdaleka první, kdo se tématem adopce v současné české literatuře zabývá. Hluboko se do něj ponořila už Tereza Boučková v textu Rok kohouta, před dvěma roky ho zkoumala Viktorie Hanišová v knize Anežka. Tyto dvě autorky navíc spojoval motiv adopce romského dítěte.

Táborská se inspiruje v jiné oblasti, přestože se zabývá do jisté míry rovněž otázkou toho, kolik z charakteru a osobnosti je člověku dáno geneticky a nakolik je možné ovlivnit dítě výchovou.

Její neznámou matkou je žena drogově závislá, bez domova a osobních dokladů.

Na téma mateřství v Malince nahlížíme z pohledu matky, která po dvou vlastních dětech třetí adoptovala a celý život se snažila o jeho bezpodmínečné štěstí a plnohodnotný pocit, že do rodiny patří. Druhý je pohled ženy, jež touží naplnit úděl mateřství, ale po biologické stránce se jí nedaří, proto se snaží o adopci. Tyto dvě ženy jsou zároveň zajímavě kontrastně rozkresleny.

Ina, matka tří dětí, je láskyplná, se srdcem na dlani, plná mateřské lásky. Vedle ní Alice, ambiciózní zubařka, která ví o nevěrách svého muže, ale snaží se manželství udržet, tolik mateřskou láskou neoplývá, sleduje spíše sobecký cíl získat dítě podle svých představ, pohodlně a rychle.

Další pohled na téma nabízí Malka, v níž se střetávají dva póly. Je adoptovaná, její drogově závislá matka o ni po porodu neprojevila zájem a ona putovala k náhradní rodině. Vedle toho je těhotná, čeká dítě, které sama nechce, a zvažuje, že ho sama poskytne náhradním rodičům.

Ústřední postava Malka není prvoplánově špatná, její pohnutky k negativním výpadům jsou vždy vzápětí vysvětleny. Ubližuje své matce, po celé dětství přinášela svým rodičům řadu trápení a starostí, lže mužům, zdánlivě s nimi není schopná navázat hlubší vztah alespoň na té úrovni, aby jim prozradila své pravé jméno. Hazarduje a riskuje a zdá se, jako by k ničemu nechovala respekt či úctu.

Vedle toho aktivně chodí do kostela a považuje se za zbožného člověka.

Kniha se po celou dobu nese ve skličujícím duchu a její finále je rozpadem všeho, co doposud drželo jakž takž dohromady. V mnoha částech by však textu prospělo proškrtání, místy upadá do rozvleklých pasáží. Ve výsledku by mohl být klidně o dobrou čtvrtinu kratší.

Dita Táborská: Malinka

Host, 439 stran, 329 Kč

Celkové hodnocení 70 %