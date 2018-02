Koncert Tomáše Kluse a Janáčkovy filharmonie přinese netradiční průřez zpěvákovou tvorbou. Pod vedením dirigenta Jana Kučery zazní šestnáct skladeb v nových aranžích pro symfonický orchestr.

Tomáš Klus ve čtvrtek krátce po zkoušce s orchestrem řekl, že ho výsledek velmi příjemně překvapil, ale před koncertem má velkou trému. „Ty písničky jsou vlastně teď úplně jiné. Během té zkoušky jsem měl pocit, že konečně začínám přicházet na to, o čem vlastně zpívám. Byl to docela povznášející pocit. Ale důležité je, jak to bude působit na posluchače, kteří písničky v této podobě uslyší poprvé. Jsem zvědav, co s nimi tahle podoba písniček udělá,“ dodal Tomáš Klus.

Koncert navazuje na již tradiční cyklus Janáčkovy filharmonie Ostrava zaměřený na fúzi populární a symfonické hudby. Zatím se tak ostravští filharmonici představili například s Hradišťanem, Miroslavem Žbirkou, Ivou Bittovou či Lucií Bílou a kapelou Zrní.

Nyní se tak můžou těšit na další chuťovku. „Slyšel jsem první zkoušku a byl jsem velmi příjemně překvapen. Ty aranže se opravdu povedly,“ řekl ředitel ostravské filharmonie Jan Žemla. „Můžu říci, že nevznikl jenom symfonický doprovod kapely, ale opravdu umělecky hodnotný projekt. Takže se moc těším nejenom na koncert, který proběhne v pátek v Gongu, ale i na Štěrkovnu do Hlučína,“ řekl ředitel filharmonie Jan Žemla.

Na dotaz, jak se na podobné nápady spojování filharmonie dívají muzikanti, řekl, že by se možná posluchači divili, ale kolikrát se na ně tváří lépe než na svůj běžný repertoár. „Tyhle projekty pro nás představují zábavu. Muzikanty to docela baví, protože je to příjemný úkrok stranou od klasické hudby,“ dodal ředitel orchestru.

Autorem aranží je baskytarista Klusovy kapely Jan Lstibůrek. „Absolutní volnost, kterou jsem pro tvorbu symfonických aranží od Tomáše dostal, je skvělá a zároveň zavazující. Snažili jsme se na skladby podívat novou optikou,“ řekl Lstibůrek.