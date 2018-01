Steve Aoki začal tvořit během studií na univerzitě v americké Santa Barbaře. V roce 1996 založil label Dim Mak Records, na němž vydali alba například The Chainsmokers nebo Bloc Party. Aoki měl na svém kontě již řadu remixů a spoluprací s osobnostmi, jakými jsou will.i.am, Drake nebo Kanye West, album remixů Pillowface and His Airplane Chronicles. Debutové album Wonderland vydal ale až v roce 2012.

To mu otevřelo dveře do světa a přineslo například spolupráci s Linkin Park. O dva roky později mu vyšlo album Neon Future I, které se v USA umístilo na špičce hitparád v žánru taneční a elektronické hudby.

Na desku Neon Future II si o rok později pozval řadu zajímavých hostů, později vznikl dokument I’ll Sleep When I’m Dead, který byl nominován na cenu Grammy a zachycuje Aokiho život, tvorbu a kariéru. Zatím poslední album Steve Aoki presents Kolony vyšlo loni v červenci.