Beth Hart & Joe Bonamassa: Black Coffee





Spolupráce americké bluesrockové zpěvačky Beth Hartové a kytaristy Joea Bonamassy přinesla třetí společné album Black Coffee. Nabízí deset skladeb, na kterých se kromě ústřední dvojice podílel i producent Kevin Shirley. Sáhli po skladbách, které proslavili Etta Jamesová, Ike & Tina Turnerovi, Steve Marriot, Ella Fitzgeraldová, Lucinda Williamsová nebo Waldeck.

Craig David: The Time Is Now





Birtský zpěvák Craig David se představuje na svém sedmém studiovém albu. V některých písních na něm se jako hosté objevují členové kapely Bastille, JP Cooper nebo americký raper GoldLink. Stylově se kolekce řadí do oblasti r’n’b.

Loudness: Rise To Glory





Japonská metalová formace Loudness nabízí již sedmadvacátou kolekci Rise To Glory. Mísí na ní základní metalové odnože, zůstává přitom dostatečně melodická. Navázala na to dobré, pod co se na scéně od roku 1981, kdy vznikla, podepsala.

Glen Hansard: Between Two Shores





Třetí sólová nahrávka skladatele, zpěváka a kytaristy Glena Hansarda reflektuje, jak už je patrné z názvu (Mezi dvěma břehy), jeho tulácký charakter a věčné hledání, které nemá konce.