Ke svým dosavadním sedmi cenám Grammy přidal během předávání v newyorské Madison Square Garden dalších pět raper Kendrick Lamar. Poraženým večera je naopak raper Jay-Z, který neproměnil jedinou ze svých osmi nominací. Naprázdno vyšel také hit Despacito portorického zpěváka Luise Fonsiho, který ovládl listopadové latinskoamerické ceny Grammy.

Slavnostní večer v New Yorku odstartoval právě Kendrick Lamar dvěma písněmi ze svého posledního alba DAMN., následně se na pódiu představili Lady Gaga, U2, Elton John, Miley Cyrusová, Rihanna a další. Už před zahájením hlavního programu měl Lamar jisté tři zlaté gramofonky za vítězství v žánrových kategoriích rapu a v kategorii videoklipů. Poté přidal ještě další dva.

Objevem roku se stala 21letá zpěvačka z Kanady Alessia Cara, která má na kontě hity Stay a Scars To Your Beautiful.

Ve stínu zneužívání



Do průběhu večera se podobně jako u jiných ceremoniálů probíhajícího období udílení cen promítla vlna obvinění ze sexuálního zneužívání, která otřásá americkým šoubyznysem, byť hudebního průmyslu se zatím tolik nedotkla jako toho filmového. Desítky účastníků včetně zpěvaček Lady Gaga, Kelly Clarksonové a raperky Cardi B dorazilo do Madison Square Garden s bílou růží v ruce či na oděvu na znak podpory hnutí proti sexuálnímu obtěžování Time's Up.

Nejvýraznějším momentem bylo v tomto směru vystoupení zpěvačky Keshi. Ta zazpívala píseň Praying, která je považována za její vypořádání se s údajným fyzickým a sexuálním zneužíváním, kterého se vůči ní dopouštěl její producent Dr Luke. Keshu na pódium uvedla zpěvačka Janelle Monáe proslovem, v němž vyzvala k ukončení diskriminace, obtěžování a zneužívání moci. „Přicházíme v míru, ale myslíme to vážně,” vzkázala.

Vzpomínka na tragédii v Las Vegas



Emotivní bylo také uctění památky obětí loňského masakru při koncertu country hudby v Las Vegas, které obstarala čtveřice umělců. „Jejich nádherné, umírněné provedení Tears In Heaven od Erica Claptona je nejdojemnějším, nejvíce bezprostředním momentem večera,” napsal zpravodajský web BBC.

Odpoledne před zahájením hlavního programu se tradičně při méně okázalém ceremoniálu rozhodlo o vítězích v 75 z celkových 84 kategorií. Posmrtně při tom získali Grammy písničkář a básník Leonard Cohen a herečka Carrie Fisherová, jíž proslavila role princezny Leii ve filmové sérii Hvězdné války. Cohen byl oceněn v kategorii „nejlepší rockové vystoupení” za titulní skladbu svého posledního alba You Want It Darker, Fisherová v kategorii pro mluvené slovo za audioverzi svých memoárů The Princess Diarist.