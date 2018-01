Kytarista a autor Martin Kalenda říká: „Že jsme natočili klip právě k písničce Návod k použití, je vlastně náhoda. Nebýt toho, že jsem našel stará videa, která v sedmdesátých letech natáčeli mí rodiče na kameru osmičku, vůbec by nevznikl. Hned jak jsem si je pustil, věděl jsem, že to jsou přesně ty obrázky, které patří k téhle písni. Když jsem je pak ukázal klukům z kapely a filmařům z Wildcat films, bylo rozhodnuto. Jsem také moc rád, že můžu tímhle klipem poděkovat svému otci za všechno, co pro mě udělal…“

Režisér Tomáš Krejčí spolu s kameramankou Ninou Ščamborovou a produkční Carolinou Giacomin doladili scénář, citlivě prolnuli stará videa s novými záběry a spojili je do vzpomínání na dětství autora a reality dneška.

V návaznosti na toto téma Mrakoplaš opatřil klip podtitulem Nezapomeňme na sebe a věnoval jej AD centru, které se zabývá výzkumem a časnou diagnostikou Alzheimerovy nemoci. Pod záštitou Národního ústavu duševního zdraví už totiž sedmým rokem spolupracuje s touto institucí, snaží se zviditelňovat problém s touto chorobou a přispívá každoročně konaným benefičním koncertem k podpoře jejich činnosti.

Tým AD Centra, pod vedením MUDr. Aleše Bartoše PhD, využije klip k oslovení veřejnosti a připomenutí, jak důležité je nezapomenout na sebe a na své vzpomínky.