Jiří Menzel právě v Berlíně v roce 1990 uvedl svou slavnou hrabalovskou adaptaci Skřivánci na niti, za niž získal Zlatého medvěda pro nejlepší film. V roce 2006 pak byl vybrán do mezinárodní soutěže další Menzelův snímek podle předlohy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále, který získal cenu FIPRESCI.

Z filmu Tlumočník

FOTO: Bioscop

Film poběží v sekci Berlinale Special, kde loni figuroval i Masaryk režiséra Julia Ševčíka. Oba filmy jsou producentským počinem Rudolfa Biermanna.

„Jsem nesmírně rád, že druhý nejvýznamnější světový festival si vybral již druhý rok po sobě náš film do oficiálního programu,“ řekl Rudolf Biermann. „Svědčí to o vynikající práci všech, kteří na Tlumočníkovi pracovali, a společně s režisérem Martinem Šulíkem jim za jejich obětavou práci děkujeme. Věřím, že se nám podaří dát dohromady v Berlíně silnou a reprezentativní delegaci a že film bude mít u diváků úspěch. Pro mě je film Tlumočník velmi důležitý filmařsky, lidsky i soukromě a přeji si, aby ho v Čechách i na Slovensku vidělo co nejvíce diváků.“

Hlavní dvojici filmu tvoří asketický tlumočník Jiřího Menzela a rakouský bonviván se slabostí pro ženy a alkohol v podání Petera Simonischeka, jenž hrál ve slavné hořké komedii Toni Erdmann a dostal i cenu Felix pro nejlepšího evropského herce roku 2016.

Video

Ukázka z filmu Tlumočník

Česká premiéra Tlumočníka se koná 27. února. Do kin vstoupí 15. března.