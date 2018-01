Na vernisáž k otevření výstavy nazvané Obrazy, tisky, objekty dorazil sám mistr, převlékl se do kostýmu netopýřího muže a v rámci performance si jako komiksový Hamlet pohrával s dřevěnou lebkou a posléze coby děkabristický duelant i s masivním revolverem. Nakonec v rámci taneční koncovky padl všem přítomným k nohám.

Škoda jenom, že tvůrce nemůže být v galerii nastálo coby živý exponát. Místo sebe však umístil do centra výstavního prostoru obří skulpturu nazvanou Otcovství. Tvoří ji modrá figura Batmana na gynekologickém křesle s malým dítětem v rukou. Mistr na vernisáži zdůraznil, že i muži budou moci v rámci rovnosti určitě jednou rodit.

Jiří Surůvka - Otcovství.

FOTO: Jan Šída, Právo

Na dvojici velkoformátových portrétů Dvojčata I a II se zabývá problematikou dítěte v již pokročilém věku. Konkrétně toho, které se jmenovalo Adolf Schickelgruber. Autor uvedl, že malé dítě působí vždycky nevinně, ale postupem času se to může změnit. Typická černá patka a knírek pod nosem k tomu odkazují. Ze Schickelgrubera se totiž stal Hitler.

S jinošstvím skoncoval parodickým plátnem Zlatý důl, které pojal coby zvětšené okno komiksového příběhu Rychlé šípy v obležení. Ovšem Mirek Dušín a Jarka Metelka netáhnou Dlouhé bidlo po skalní stěně, ale po mase zlata.

Jiří Surůvka - výtvarný umělec a performer.

FOTO: Jan Šída, Právo

Warholovu Marilyn Monroe zase namaloval coby popartovou podobiznu babky z balkánského venkova, autoportrét jako tlustou housenku a malířovu múzu ukázal spíš coby vyhublou pouliční šlapku na drogách.

To, co dělá Surůvku Surůvkou, jsou zkrátka jízlivá nadsázka a satirický škleb. Připomíná Batmana, který balancuje na napnutém laně nad propastí, ve které leží zhroucené všechny možné výtvarné styly. On však nad nimi jen tak po špičkách přeběhne a to, co letmo zahlédl tam dole, si zapamatuje a přetvoří pak po svém.