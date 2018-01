Exfrontman Led Zeppelin a iniciátor mnoha dalších projektů z oblasti world music, rocku a psychedelie vydal se Sensational Space Shifters roku 2014 dobře přijaté album Lullaby and…The Ceaseless Roar.

Držitel mnoha hudebních cen vstoupil do dějin koncem šedesátých let s geniálními alby kultovních Led Zeppelin, jejichž cesta skončila v roce 1980. Později se objevoval pod značkami The Honeydrippers, Priory of Brion nebo Strange Sensation a stále hledal nové cesty v hudbě. Pozoruhodných úspěchů dosáhl i ve dvojici se zpěvačkou Alison Kraussovou.

Členy jeho aktuální skupiny jsou např. Justin Adams, který spolupracoval s Tinariwen, Sinéad O’Connor a Natashou Atlas, trip-hopový John Baggott, expert na africkou hudbu Juldeh Camara a Billy Fuller, který hostoval s Portishead a podílel se na nahrávkách Massive Attack.

Vstupenky jsou v sítích Ticketpro a Ticketportal za 1590 až 2490 korun.