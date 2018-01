Zemřel autor písně Oh Happy Day Edwin Hawkins

Ve věku 74 let zemřel ve svém domě poblíž San Franciska zpěvák Edwin Hawkins. Proslavil se především gospel songem Oh Happy Day. Sdělil to v úterý zpěvákův mluvčí Bill Carpenter na Facebooku. Hawkins podlehl rakovině slinivky.