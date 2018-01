Dolores O'Riordanová se narodila v roce 1971, jako Dolores Mary Eileen O'Riordanová. Měla jednu sestru a pět bratrů. Nejprve zpívala v kostelním sboru, později po místních hospodách.

Ke kapele The Cranberries se připojila, když jí bylo 18 let. Skupině, která do jejího příchodu nebyla nijak zvlášť výrazná, dala nový náboj nejen "andělským" vokálem, ale také autorskou prací. Jedním z prvních hitů se staly písně Linger a Dreams.

Během devadesátých let měnila Dolores často své účesy a často vystupovala bosá.

V prvních deseti letech po svém vzniku v roce 1989 prodala na 40 miliónů alb a stala se jednou z nejúspěšnějších irských kapel. V roce 2001 se členové skupiny rozhodli pro přestávku a každý ze čtveřice se vydal svojí cestou. O'Riordanová začala žít na odlehlém místě v Kanadě, ostatní členové Cranberries zůstali v Irsku.

Při svých koncertních šňůrách zavítali The Cranberries i do Česka. V roce 2010 byla skupina jednou z hlavních hvězd festivalu Colours of Ostrava. O dva roky později vystoupila v Praze.