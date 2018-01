Punkoví veteráni Vibrators přijedou s novým albem

Po dvou letech se do Prahy vrací legendární anglická punkové skupina The Vibrators. Na koncertě na Strahově zazní kromě starých hitů Baby Baby, Automatic Lover a Disco In Moscow i nové skladby, protože loni skupina vydala album Past, Present And Into The Future. V Londýně z něj letos zahrála písně Loose Change a Strangers Never. Na otázky Novinek odpovídal bubeník Eddie Edwards, který stál u rodu skupiny v roce 1976.