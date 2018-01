„Jde o jednoho z komerčně nejúspěšnějších producentů současnosti a my jsme moc rádi, že jsme ho pro náš festival získali,“ doplňuje ředitel festivalu Kamil Rudolf.

V září minulého roku vydal Alan Walker nový singl nazvaný All Falls Down, na kterém spolupracoval se zpěvačkou Noah Cyrus, což je mladší sestra slavné Miley Cyrus. „Tento song rovněž stojí na počátku nové kampaně nazvané World of Walker, která bude obsahovat více nových singlů, videoklipů a dalších překvapení. Kdo ví, možná se od tohoto mladého Nora žijícího v Anglii dočkáme rovnou celého alba,“ říká mluvčí festivalu Matyáš Ožana.

Vedle Alana Walkera vystoupí na hlavní festivalové scéně také britský multiinstrumentalista Youngr, který při svých vystoupeních používá až deset hudebních nástrojů. „O Youngra jsme letos hodně stáli, vždyť za minulý rok absolvoval na 80 vystoupení po celém světě včetně amerického a evropského turné, která byla beznadějně vyprodaná,“ představuje jednu z dalších hvězd Rudolf.

Festival Beats for Love se koná od 4. do 7. července 2018 v industriálním parku Dolní Vítkovice. Téměř 400 umělců z celého světa vystoupí i letos na více než deseti pódiích.