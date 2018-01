Ke krádeži došlo před týdnem u sídla Lelouchovy produkční společnosti Films13. Filmař se zrovna vrátil z hor, zaparkoval a z vozu vynesl tři tašky. „Když jsem se k autu vrátil, další dvě zavazadla zmizela,“ popsal Lelouch nešťastnou událost.

V jednom z nich se nacházel jediný exemplář scénáře připravovaného snímku Oui et Non (Ano i ne). Osmdesátiletý režisér přišel ale také o několik zápisníků – celkem „tisíc stran“ poznámek, svědectví, postřehů a zážitků z posledních 50 let jeho života.

„Připravili mě o kouzelná zavazadla, která mě doprovázela celý život a z nichž čerpám inspiraci,“ postěžoval si filmař, který při incidentu přišel také o 15 000 eur v různých měnách, klíče, pas a hodinky.

Režisér doufá v zázrak



„Vždy u sebe mívám peněžní rezervu pro případ, že bych musel odjet do zahraničí,“ vysvětlil režisér deníku. Podal trestní oznámení a neztrácí naději, že scénář i zápisníky získá zpět. „Však znají (zloději) moji adresu. Vyzývám je k tomu. Čekám na zázrak,“ dodal Lelouch.

Na kontě má tento pařížský rodák dva Oscary i Zlatou palmu z festivalu v Cannes. Období největší slávy zažil Lelouch v 60. a 70. letech a pozdější díla měla podle kritiky sestupnou tendenci, natáčí ale dodnes. Lelouch je naprostý samouk, film nikdy nestudoval.

Natáčet začal v 50. letech, když dostal od otce kameru, později působil u armádního filmu. Proslavilo ho melodrama o milostném poměru automobilového závodníka a filmové skriptky Muž a žena, které bývá označováno za jednu z nejdokonalejších filmových romancí a ve kterém zazářili Anouk Aiméeová a Jean-Louis Trintignant.