„Se Sabinou jsem se seznámil, když předskakovala na křtu desky Sebastiana, na které jsem se podílel. Hodně mě zaujal její zpěv i písničky, které si skoro všechny píše sama. Ještě na koncertě jsem jí nabídl, že bych pro ni rád něco složil. Od té doby už dvě mé písně nazpívala a na dalších pracujeme. Ta spolupráce mě fakt baví. Takže když mi pak došlo, že Věčně nevěrná bude duet, byla to jasná volba,“ chválí si spolupráci se zpěvačkou Xindl X.

„Po písničce k seriálu Na vodě je to má druhá spolupráce s Milanem Cieslarem. A i v tomhle případě vznikla písnička hrozně rychle. Milan mi volal, jestli mu nenapíšu písničku pro jeho film a vyprávěl mi děj do telefonu. Když dovolal, čekal jsem u počítače, až mi pošle scénář. A běhěm toho čekání mě napadl celý text dřív, než scénář dorazil. Původně jsem tu skladbu napsal jako takovou country rockovou odrhovačku, ale Milan chtěl, aby se na ni v jedné scéně tančila zumba. Takže jsem si poprvé vyzkoušel, jaké to je psát melodii podle tanečních kroků. A musím říct, že naučení se těch kroků mi trvalo déle než potom samotné napsání melodie,“ dodal s úsměvem Xindl X.