Brněnští specialisté na muzikály přicházejí s novou upravenou verzí. Zdůrazňuje složité sociálně politické podhoubí zdánlivě bezstarostného příběhu zasazeného do Spojených států 70. let minulého století. Hlavním hrdinou je brooklynský mladík Tony Manero v podání Marka Salvadoriho a Kristiana Pekara. Jeho jediným zájmem je trávit víkendy na místní diskotéce, což mu dovoluje zapomenout na všední ubíjející život a rodinné potíže.

„Je to příběh mladých lidí, kteří jsou opakovaně stavění do situace rozhodnutí, co se svým životem, jak se mají zachovat na křižovatce,” řekl Moša. Důležitým motivem a symbolem je most, který spojuje drsný Brooklyn s bohatším Manhattanem. Scénu proto zdobí oblouky Brooklynského mostu. Muzikál podle Moši klade značné nároky na pěvecké schopnosti herců, kteří u toho navíc zároveň „tančí extraligu”. Inscenace má podle něj početné obsazení a rychlé tempo.

Film Horečka sobotní noci, který pomohl celosvětově proslavit disco hudbu a vynesl Johna Travoltu na vrchol popularity, měl premiéru v roce 1977. Brzy poté se The Bee Gees s písní How Deep Is Your Love, doprovázející závěrečnou scénu filmu, ocitli na prvním místě americké hitparády.

Jevištní adaptace filmového hitu vznikla před 20 lety v Londýně. Následovalo broadwayské uvedení s více než pěti stovkami repríz a poté se rozpoutala celosvětová „horečka Horečky”, uvedla dramaturgyně Klára Latzková. Českou premiéru měl taneční muzikál v roce 2014 v pražském Divadle Kalich. Na brněnské inscenaci pracovali choreograf Igor Barberić, scénograf Christoph Weyers a kostýmní výtvarnice Andrea Kučerová. Se stejným týmem uvedl Moša Horečku sobotní noci už v létě 2017 ve švýcarském Walenstadtu. Městské divadlo uvede muzikál v Mošově českém překladu. Písňové texty zůstávají v anglickém originále.