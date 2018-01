Dodal, že je na tom i něco dobrého, nicméně fakt, že hip-hop je v současnosti jediným prostorem pro vyjádření mladého mužského hněvu, nevnímá nijak pozitivně.

Elijah, jeden z jeho synů, prý věří, že rocková revoluce je již za dveřmi, uvedl zpěvák, který se rovněž domnívá, že se rock vrátí. „Jako šestnáctiletý jsem v sobě skrýval mnoho hněvu. Na něco takového si musíte najít prostor,“ sdělil. „Vždyť o čem je rokenrol? Přece o hněvu, ten je jeho základem. Skupiny jako The Who a Pearl Jam v sobě mají jistou zuřivost, a proto jsou tak skvělé.“

Bono v rozhovoru rovněž potvrdil, že v minulosti při nahrávání alba téměř přišel o život, dále však toto téma nechtěl rozvádět. Vysvětlil, že mnoho lidí přežilo podobné situace, ať už psychického, nebo fyzického rázu.

Zaplnit prázdnotu

„V mém případě to bylo fyzické, ušetřil jsem si však všechno to drama kolem. Pokud o tom budu někdy mluvit, chtěl bych tím lidem pomoci zaplnit prázdnotu, která v nich po takovém zážitku zůstala,“ vysvětlil.

„Mnozí si prošli daleko horšími životními situacemi. I to je jeden z důvodů, proč o tom nechci mluvit. Bylo by to neuctivé vůči těm, kteří neměli tolik štěstí jako já nebo nemohli dostat zdravotní péči,“ dodal.