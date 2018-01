Režisér Petr Zelenka se inspiroval vlastní divadelní hrou, ale zdůrazňuje, že jde o úplně nový scénář, který má s původní komedií jen málo společného. Na mnohem větší ploše rozpracoval příběh českého dabingového studia a úsměvných postaviček v něm pracujících. Takoví malí čeští hrdinové. Jsou to srdcaři, kteří dýchají pro společnou věc (český dabing), a současně tak trochu směšní nedocenění Cimrmani.

Ze zvláštní pozice dabingu vyrůstá ironická nálada celého seriálu. Dabingové umělce nikdo nepovažuje za hvězdy, nejsou ani slavní, ani bohatí. Z toho pramení zábavná zneuznanost některých postav. Dabing je sice poctivá práce, ale koho vlastně zajímá? Kdekdo se raději dívá na filmy v originále a určitá část populace vyloženě odmítá české znění, které si pocitově spojuje s komunismem, českou malostí a provinčností.

Tereza Voříšková, Pavel Nečas, Hynek Čermák, Pavla Beretová a Klára Melíšková v seriálu Dabing Street

FOTO: Česká televize

Když zemře dabingový režisér Jirka Arch, jeho manželka (Klára Melíšková) zdědí studio. Po trapasu na pohřbu, kde Jiří Bartoška rozesměje celé krematorium, ho chce prodat, jenže zaměstnanci (Hynek Čermák, Václav Neužil, Tereza Voříšková) ji přemluví, aby to ještě zkusila.

Zadlužené studio se potácí na pokraji krachu, marně se snaží získat dobrého režiséra a rozjet PR kampaň, která by vyvolala dojem, že jde o úspěšnou firmu. Navázání spolupráce s kamarádkou z bulváru se ukáže jako špatný nápad - věrna své bulvární povaze jim vytvoří spíš image porno studia.

Scénář Petra Zelenky je doslova nadupán hláškami, černým humorem a cynickými pointami, kdy každá upřímná snaha o něco dobrého skončí trapasem či absurdním nedorozuměním. Nevyjde jim PR, ani naivní podvod na banku ve stylu devadesátých let (klasická Potěmkinova vesnice).

Série má stoupající tendenci, s každým dílem se spíš zlepšuje, zatímco jiným seriálům postupně dochází dech. Zelenka se nesnaží vyvolat dojem, že se to všechno skutečně stalo. Napsal stylizovanou komedii, která jde až na hranici crazy polohy a pomrkává na diváka - pojďme se bavit. Podstatným rysem Dabing Street je retro atmosféra, ne náhodou se odehrává na přelomu století. Vidíme zde videokazety, staré telefony, stará auta.

Václav Neužil a Klára Melíšková

FOTO: Česká televize

Série také hodně stojí na hercích. Už úvodní seznámení s šílencem Jandou (Miroslav Krobot), neurotickým režisérem, který „škrtil Hlaváčovou“, naznačuje, že sranda bude. Zneuznaný podivín žijící v lese odmítá dabing jako podřadný a návštěvy vulgárně posílá do pr.... Zároveň ale postava skrývá někde v nitru i druhou polohu, onu pověstnou „perličku na dně“. Je to dobrák, vzteklý dědek, který ale pomůže, když jde do tuhého.

Do příběhu skvěle zapadá Melíšková jako svědomitá majitelka studia, Čermák jako oddaný technik a Voříšková jako jeho praštěná promiskuitní sestra, která má oblbnout pána z banky. Herci dokonale pochopili inteligentní humor Petra Zelenky, který sám tvrdil, že prý jde o humor lidový. To mu rozhodně nevěřte, pohybuje se o celé patro výš.

Celkové hodnocení: 85%