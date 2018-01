Hlavní hvězdou šampionátu konaného v německé Riese byl brněnský stepař Tobiáš Košír, pětinásobný mistr světa v dětské a juniorské kategorii, který letos přestoupil do elitní mužské třídy. „Je to velký skok jako v každém sportu, ale Tobiáš dokázal to, co před ním nikdo nesvedl, a vyhrál. Navíc zvítězil i v battle, kdy nastoupí skupina stepařů a postupně podle hodnocení rozhodčích opadávají, až zůstanou jen dva, kteří tančí proti sobě,“ vysvětlil Právu Pavel Bartůněk z Taneční a stepařské školy Renaty a Pavla Bartůňkových.

Česká republika skončila v medailovém pozadí států druhá za Anglií, z 12 českých úspěchů přitom hned osm obstarala brněnská škola. „Po tomto mistrovství jsme to my, kdo určujeme trend a styl. Máme jasný cíl, aby step dolétl až k divákovi v poslední řadě, aby stepař nebyl statický, ale aby obsáhl celou plochu. Uchopili jsme step komplexně, vynikající techniku kombinujeme s neotřelou choreografií, tanečností a rekvizitami,“ nešetřil chválou Bartůněk.

Košír kromě dvou prvních místo vybojoval i další čtyři cenné kovy v různých skupinách například s Janou Kukulovou nebo Matějem Oklešťkem, dařilo se i dětským zástupcům jako Sáře Titzové nebo Agátě Zelinkové. „Právě tyto děti, kterým je dnes okolo deseti let, by mohli za pár let sbírat ty nejvyšší ocenění, pokud budou mít správný přístup,“ doufá Renata Bartůňková s tím, že velký podíl na výsledcích má i příprava choreografie, na které kromě jiných spolupracuje Košír s Nikolu Kůrovou či Kristýnou Bobkovou.

I přes obrovské úspěchy v Evropě i ve světě step zůstává v Česku porovnání s ostatními sporty popelkou, a to i finanční. Když se dítě a jeho rodiče rozhodnou pro step, peníze jim určitě nepřinese. „Dá jim ale něco, co se nekoupí. Dítě dostane sebevědomí, naučí se něco, čím může ohromit, zvládne vystupovat před stovkami lidí – a to nepočítám kamarádství a nádherné zážitky,“ vypočetl Bartůněk.

Sám je hrdý na to, že úspěch přišel zásluhou malého týmu působící v nenápadné škole mezi paneláky v brněnském Králově Poli. „Uvařilo se to v naší, české kuchyni. A byla to spanilá jízda. Určitě ale neusneme na vavřínech, jakmile jednou vylezete na Olymp, už se chcete na svět dívat jen z jeho vrchu. Celý svět už ví, kdo je škola R+P Brno, a jsem šťastný, že máme takový tým, který si jde za svým,“ dodali manželé Bartůňkovi s tím, že nedostatek motivace do dalšího roku určitě chybět nebude.