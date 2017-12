Křídla pro osobnost dolétla tentokrát až do předměstí Brna

Jen jednou v roce má ředitel Městského divadla v Brně Stanislav Moša zakázaný vstup do zkušeben a do divadelního sálu. A to tehdy, když lidé z jeho týmu - herci scénáristé a obvykle i více režijních velitelů - připravují podívanou na závěr roku, kterému se už čtvrt století říká Křídla.