Album americké zpěvačky Gwen Stefani vyšlo již v říjnu a bylo jedním z prvních, které se na letošním trhu objevily. Kolekce dostala název You Make It Feel Like Christmas a vyjma klasických vánočních melodií Silent Night, White Christmas či Jingle Bells nese i šest originálních písní, na jejichž tvorbě se podílela sama zpěvačka ve spolupráci s autory a producenty Justinem Tranterem a Busbeem.

Obal alba Gwen Stefani.

FOTO: Universal Music

Součástí alba, které přináší písničky v odlehčené popové úpravě, přitom nezapomíná na noblesní prvky symfonických a orchestrálních ploch, je rovněž duet You Make It Feel Like Christmas s americkým countryovým zpěvákem Blakem Sheltonem.

Za pozornost stojí i zpěvaččina verze skladby Last Christmas, jedné z nejslavnějších, které napsal její již nežijící britský kolega George Michael.

V listopadu vydala sváteční desku i australská zpěvačka Sia. Připravila sérii deseti vlastních písní, jejichž tématem jsou právě Vánoce. Na nahrávkách s ní spolupracoval producent Greg Kurstin.

Obal vánoční alba zpěvačky Sii.

FOTO: Atlantic Recording

Sia nahrála vánoční skladby po svém. Zatímco mnohá jiná vánoční alba jsou jako nová dekorace na starém stromku, Everyday is Christmas, jak se novinka zpěvačky jmenuje, je milým vánočním překvapením. Byť je ze skladeb patrná popová pohoda, mimoděk z ní zaznívají i sentimentální plochy, které právě onu vánoční dobu evokují.

Obě alba jsou dobrou alternativou k obvyklým vánočním nahrávkám, které znějí v domácnostech v dobách svátků.