Když se totiž, vykloněna z countryového světa, začala s alby Speak Now (2010) a Red (2012) dotýkat popu, pořád ještě sázela na zvuk živých nástrojů. To se ale změnilo s minulou deskou 1989 (2014) a korunuje to novinka.

Osmadvacetiletá zpěvačka se rozhodla vstoupit do ranku elektronického popu dneška s mírnými vlivy alternativní hudby. A tak je to poněkud umělé, syntetické, elektronické, někdy skoro sci-fi. Mnoho živých nástrojů na desce není, a když už se v závěrečné New Year’s Day objeví, je to jako pohlazení hebkou dlaní.

K proměně došlo i v textech. Swiftová v nich v minulosti řešila lásky i vzteky a v písni Speak Now dokonce zpívala, že „není nic sladšího než pomsta“. Aktuálně je klidnější, byť tvrdohlavosti nepozbyla. V písničce I Did Something Bad říká, že se cítí skvěle, ničeho nelituje, a kdyby to šlo, udělala by všechno ještě jednou. Ve skladbě Dress hovoří poprvé o svých problémech s alkoholem. Její rodiče prý nebyli schopni poslechnout si tu píseň až do konce. V některých jiných se pak tradičně vyjadřuje ke svým vztahům.

Z countryového dítka Taylor Swiftové je na novém albu přitažlivá popová žena, která ví, že když jsou výraz, emoce či text trochu sexy, vzbudí to v posluchači vášně. Skladba Don’t Blame Me je toho důkazem, ale i v dalších je z jejího hlasu cítit určitá provokace.

Takový je současný pop. Z velké části stojí na zvukových vrstvách a hluboké myšlenky od něho málokdo čeká. Těžko o něm ale smýšlet jinak, to už bychom se dostali k jinému žánru.

