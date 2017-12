Film vychází z populárního seriálu Kancelář Blaník. Hlavním antihrdinou je slizký lobbista Antonín Blaník (Marek Daniel) a příběh se odehrává na pozadí skutečných událostí druhé přímé volby prezidenta České republiky. Vystupuje v něm celá řada reálných aktérů českého politického a společenského života.

„První kolo prezidentské volby připadá na 12.–13. ledna a druhé na 26.–27. ledna. Prezident Blaník vstoupí do kin už 1. února. Filmaři tak musí být připraveni na různé varianty výsledku prezidentských voleb, tak aby se pár dnů po oznámení jména prezidenta dostala do kin verze filmu zachycující aktuální výsledek,” vysvětlila za tvůrce Martina Chvojka Reková.

„Budeme mít připravené různé varianty konce filmu a po vyhlášení výsledku prezidentské volby pošleme do kin tu aktuální verzi. Je to časově velmi náročný postup, ale na to jsme po čtyřech letech natáčení seriálu Kancelář Blaník zvyklí,“ řekl producent filmu Prezident Blaník Milan Kuchynka.

Z filmu Prezident Blaník

FOTO: 4press

Film vypráví příběh kandidatury Tondy Blaníka na prezidenta a jeho následné vypořádání se s neúspěchem. Nahlíží víc do soukromí postav a celý děj je více zapojený do skutečného dění na politické scéně. Doposud se natáčelo například na debatách prezidentských kandidátů, oslavách 17. listopadu, ve zpravodajství České televize a nemalou roli hrají již tradičně státní budovy, jako jsou parlament, úřad vlády, Pražský hrad a další.

Ve filmu vystupují moderátor Jakub Železný, právník Tomáš Sokol, ekonom Tomáš Sedláček, Ladislav Špaček nebo zpěvák Tomáš Klus. Vedle hlavního hrdiny Tondy Blaníka ve filmu hrají v rolích jeho asistentů Halka Třešňáková (Lenka) a Michal Dalecký (Žížala). Příběh Tondy Blaníka vzniká pod vedením producentů Milana Kuchynky a Pavla Strnada z Negativu, v koprodukci s Českou televizí a společností Seznam.cz a za podpory Státního fondu kinematografie.