Doga: Hard Werk





FOTO: archív kapely

Desáté album karvinské rockové kapely Doga v sobě nese to nejlepší, co se za devětadvacet let existence formace v rámci psaní skladeb zrodilo. Písně jsou tvrdé, mají nosné melodie, je v nich hrubost i cit, zlepšily se texty a vše korunuje syrový hlasový projev zpěváka a kytaristy Izziho.

Linkin Park: One More Light Live





FOTO: Warner Music

Koncertní záznam vystoupení americké skupiny Linkin Park na turné k poslednímu albu One More Light. V červenci spáchal zpěvák kapely Chester Bennington sebevraždu, album je vzpomínkou na něj.

Eminem: Revival





FOTO: Interscope

Další album amerického rapera Eminema produkovaly mimo jiné i dvě legendy svého oboru, hiphopový Dr. Dre a studiový mistr a vyhledávaný producent Rick Rubin. Mezi hosty jsou Beyoncé, Alicia Keys, Ed Sheeran a další.

Asking Alexandria: Asking Alexandria





FOTO: Sumerian

Na šesté studiové album britské kapely Asking Alexandria se do sestavy vrátil zpěvák Danny Worsnop. Kapela na něm mísí vlivy z hard rocku, synthpopu, metalu i hardcoru. Nahrála ostré a velmi výmluvné dílko.

Tomáš Kympl: Pánský klub





FOTO: Supraphon

Pánský klub je kolekce písní Tomáše Kympla napsaných na slova Tomáše Belka. Stylově není ukotvené, v textech jsou příběhy, povšechně nesou nadsázku. Mezi interprety jsou Ladislav Boldy, Josef Dvořák, Jiří Hromada, Jan Hrušínský, Petr Janda, Michael Kocáb, Petr Kolář, Jiří Korn, David Kraus, Jiří Lábus, Daniel Landa, Josef Laufer a další.

Česká trojka & Jindra Vobořil: Krokodýlí farma





FOTO: archív kapely

Českou trojku tvoří Josef Kůstka, Jiří Hes a Kryštof Hron. Spolu s Jindrou Vobořilem nahráli šestipísňové album, které se duchem vrací do sedmdesátých a osmdesátých let a sází na vokály a poctivé muzikantství.