Zemřel malíř Pavel Brázda

Ve věku 91 let zemřel v neděli malíř Pavel Brázda, solitér, který řadu let tvořil v nucené izolaci, a přesto předznamenával umělecké trendy. ČTK to oznámil malířův vnuk Šimon Trlifaj. Brázda patřil navzdory útlaku ze strany komunistického režimu k nejvýznamnějším malířům druhé poloviny 20. století.