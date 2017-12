Poslední film, kde je možné vidět mladě a zdravě vypadajícího Morrisona zpívajícího Light My Fire a Break on Through, natočil režisér Murray Lerner. Pod názvem Live at the Isle of Wight vyjde DVD, Blu-ray a CD, ale jen DVD a Blu-ray budou obsahovat také krátký film This is the End, kde mluví kytarista Robbie Krieger, bubeník John Densmore a manažer Bill Siddons. Z pozdější doby je interview s Rayem Manzarekem.

„Naše vystoupení bylo tlumené, ale velmi intenzivní. Hráli jsme s potlačenou zuřivostí a Jim byl v dobré hlasové formě,“ vzpomínal na Isle of Wight Manzarek.

Kousky koncertu se objevily v devadesátých letech v dokumentárním filmu Murraye Lernera Message to Love. Režisér zemřel letos v září.

Živé koncerty The Doors zažilo jen málo Čechů. V roce 2010 ale přijela do Prahy kapela Raye Manzareka a kytaristy Robbieho Kriegera s úplně neznámým zpěvákem a k překvapení mnohých odehrála skvělý koncert včetně hitů Break on Through, L. A. Woman, Roadhouse Blues, People Are Strange a Light My Fire. Znělo to skutečně téměř jako staří The Doors.

Nic podobného už se ale konat nebude, kultovní hammondkář a zakladatel The Doors Ray Manzarek totiž zemřel v roce 2013. Skupinu s Jimem Morrisonem založili v roce 1965 v Los Angeles. Rychle se stali uznávanou alternativní kapelou a ikonou své éry, ale Morrison zemřel už po šesti letech.