The Prodigy se stali pro mnohé symbolem divokých devadesátek, které přály experimentům na hranici elektroniky a rocku. Hity Smack My Bitch Up nebo Breathe ovládly i mainstreamové hitparády, Prodigy vydali šest studiových alb a prodali celkově asi 30 miliónů zvukových nosičů. Na rok 2018 si klávesista a skladatel Liam Howlett, zpěvák Keith Flint a MC Maxim chystají výběrovku Best of i spoustu koncertů.

Poprvé do ČR přijede australsko-americká skupina Sick Puppies, která naopak o žádné experimenty nestojí. Jede si svůj poctivý tvrdý rock v jednoduchém složení kytara, basa a bicí. Klasická písničková forma s riffy a refrény mívají retro příchuť.

Američtí Skillet se na Rock for People vrací po dvou letech. Jejich desek s vlivy nu-metalu a alternativního rocku se prodalo přes jedenáct milionů kusů. Mají platinovou desku za album Awake a byli několikrát nominovaní na Grammy.

Vstupenky jsou v prodeji na www.rockforpeople.cz. Aktuální edice celofestivalových pasů je do 31.12.2017 v prodeji za cenu 1600 Kč.