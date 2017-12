Olympic slavil pětapadesátiny s hosty i v sestavě ze šedesátek

Pětapadesát let na hudební scéně oslavila v sobotu večer v pražské O2 areně skupina Olympic. Pozvala si k tomu řadu zajímavých pěveckých hostů, členy sestavy ze šedesátých let a přivítala na deset tisíc diváků, kteří v hale obsadili všechna místa k sezení. Oslava to byla nezapomenutelná.