Dlouho se zdálo, že návrat Chaozzu je nemyslitelný. Dokonce i když se v říjnu začaly nést zvěsti o jednom vystoupení v pražském klubu MeetFactory v rámci rapového pětiboje End of the Weak, vypadalo to na jednorázové setkání. Jakmile ale čtveřice Kato, Ba2s, Rusty a Fugaz vylezla na pódium, na němž společně nestála od roku 2001, klubem se převalila vlna nadšení.

„Meet Factory bylo úspěšné. Publikum bylo tolerantní, nakoplo nás to,“ popisuje Ba2s náladu. Po dalším vystoupení v roli tajných hostů Prago Union v pražském Lucerna Music Baru, které provázely obdobné reakce, se zrodil plán na comebackové turné nazvané Ale už 2018 Tour.

To se uskuteční už na jaře roku 2018, kdy Chaozz se svými osvědčenými hity Policijééé, Hej lidi, Vodopády, Planeta opic nebo Marie a Jana zamíří na velká pódia. Vystoupí 13. dubna v brněnském Sonu, 14. dubna v pardubickém Žlutém psu, 27. dubna v plzeňské Papírně, 4. května v Ostravě a turné zakončí 31. května v pražském Foru Karlín.

„Děláme to, protože to lidi chtějí a protože nás to bude bavit. A aby svět byl lepší místo,“ říká Kato, který v éře Chaozzu proslul pod přezdívkou Deph.