Vznikat začala hned poté, co vyšlo předešlé dílko. Potom měl zpěvák Bono vážnou nehodu na kole a ulehl na delší čas na lůžko. Nejenže kvůli tomu byly zrušeny některé koncerty, zastavila se i práce na desce. Teprve v dalších měsících pracovala formace na turné v mobilním studiu a kolekce začala znovu nabírat tvar. Poměrně dlouho se však nedařilo najít zvuk, jenž by odpovídal momentálnímu tvůrčímu rozpoložení kapely. A to za ní chodili opravdu význační producenti. Když už to začalo vypadat dobře a zvuk našli, vyhrál americké prezidentské volby Donald Trump, obyvatelé Británie v hlasování připustili brexit a u skupiny se dostavila potřeba na to reagovat.

Několik již napsaných textů vzalo za své a témata se rozrostla. Písně o naději a krásných okamžicích doplnily ty o současném světě a jeho nesnázích.

V úvodní baladě Love Is All We Have Left zpívá občas Bono přes hlasový efekt, což pro něho není typické ani přínosné. Lights of Home osvěžuje gospelový sbor, American Soul jako by ovlivnily kytarové riffy od Led Zeppelin nebo Free.

Get Out Of Your Own Way má v sobě lehkost, silný refrén a připomíná písně U2 z devadesátých let, ty popové. V ní, v Red Flag Day a také Love Is Bigger Than Anything In Its Way jako by mimoděk sekundovali Coldplay, ve zvuku i aranžích. Jsou to tři nejsilnější okamžiky celé nahrávky, melodicky výrazné, svěží a hudebně spalující.

Obal nového alba skupiny U2.

FOTO: Universal Music

Zajímavých chvil je ale na desce víc. The Showman upomene soul šedesátých let, The Little Things That Give You Away a 13 (There Is A Light) jsou zase slušné balady a nadto Bono často a rád připomíná, jak výborný je zpěvák a jak nádherný výraz má.

U2 na nové desce přesto nepřekročili vlastní stín. Probírají se především svou minulostí, v textech současností a celkově vytvořili nahrávku zvukově dokonalou a profesně znamenitě odvedenou. Neměli jen dost nosných inspirací na to, aby nahráli tak výrazné písně, jež by se přiblížily těm z jejich zlatého fondu.

U umělců, kteří toho už tolik dokázali, je to ale vždy těžké. Berme to tedy jen jako konstatování, nikoli výtku. Vždyť kdyby tak dobrou desku nahrál kdokoli jiný, mohl by si rok 2017 zapsat jako šťastný, možná zásadní.

U2: Songs of Experience

Universal Music, 51:07

Celkové hodnocení 85 %