Společnost Twentieth Century Fox uvedla, že Bryan Singer už film nerežíruje. Krátce předtím tvrdila, že je jen nemocný a vrátí se po svátcích. Zdroje BBC tvrdí, že byl vyhozen po vyhrocených scénách na place a nespolehlivém chování.

Server The Hollywood Reporter uvedl, že se Singer pohádal s hlavní hvězdou, hercem Ramim Malekem, a dokonce několikrát vůbec nepřišel na natáčení. Singer vzkázal přes svého právníka, že je zklamán, že nemůže film dokončit. Byl to prý jeho zamilovaný projekt.

„Zbývají už jen necelé tři týdny natáčení a já jsem požádal studio Fox o volný čas, abych mohl jet do USA kvůli zdravotním problémům jednoho z mých rodičů. Byl to velmi náročný zážitek, který si nakonec vybral daň i na mém zdraví. Bohužel studio se nechtělo přizpůsobit a ukončilo spolupráci,“ sdělil režisér. Zároveň popřel, že by se pohádal s Malekem. Měli sice nějaké tvůrčí spory, ale ty úspěšně překonali a pokračovali v práci, dodal.

Vznik filmu provázejí už od začátku hádky a uražené city. Mercuryho mohl hrát i Johnny Depp nebo Sacha Baron Cohen, ale komunikace se zbylými členy Queen nefungovala. Cohen se kvůli pojetí postavy Mercuryho střetl s Brianem Mayem a poté se ještě nějaký čas uráželi a hádali přes média.