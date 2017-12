Kapela, kterou v roce 1991 založil frontman Ville Valo s baskytaristou Mikkem „Migem“ Paananenem a kytaristou Mikkem „Lindem“ Lindstromem, má na kontě osm studiových alb, z nichž to poslední, Tears on Tape, vyšlo před čtyřmi lety.

Po více než čtvrtstoletí ve znamení stylu, který kapela definuje jako „love metal“ a kritika jako gotický rock, její členové cítili, že je čas vydat se jiným směrem. To je pochopitelné vzhledem k tomu, že Valovi a ostatním nebylo v době vzniku formace ještě ani osmnáct. HIM tak hodili ručník do ringu a přijeli se rozloučit i se svými českými fanoušky do karlínského Fora.

Hádanka vyřešena

Během večera zazněl průřez celou jejich tvorbou bohatou na chytlavé písně. Killing Loneliness, The Funeral of Hearts, Your Sweet Six Six Six, Gone with the Sin, In Joy and Sorrow, The Kiss of Dawn, Heartkiller či Tears on Tape rozhýbaly beznadějně vyprodaný sál a i zvuk se po počátečním dolaďování umoudřil a ustálil na slušné úrovni. Zřejmě nejznámější Join Me si pak z plných plic zazpívali všichni přítomní.

Kapela zakončila svůj zhruba půldruhahodinový poctivě odehraný set bez zbytečných prostojů coverem Billyho Idola Rebell Yell a písní When Love and Death Embrace z debutu „Greatest Lovesongs Vol. 666. Potom se finský lovemetalový kruh se uzavřel.