Na otázku, jestli chystané vystoupení ve Foru Karlín bude její největší samostatné, odpověděl Právu zpěvák a kytarista Petr Fiala: „Na začátku devadesátých let jsme hráli v pražské Pyramidě, kde byly asi čtyři tisíce lidí. Kapacitně je Forum Karlín zhruba podobné.“

Mňága a Žďorp zahraje většinu písniček z nového alba i staré hity. Podpořit ji přijdou Milan Nytra, Milan Cimfe, Fanda Holý a zpěvačka Nikola Mucha, kteří hostovali na aktuální desce Třínohý pes, dále Tomáš Klus a Jiří Kučerovský.

„Na zpěv sborů s námi na pódiu bude i brněnský démon Petr Váša. A pozvali jsme ještě dalšího hosta, jehož jméno ale neprozradím,“ dodal Fiala.

Tomáš Klus je jedním z těch, kteří se od začátku své kariéry hlásí k tomu, že ho hudba Mňágy a Žďorp i texty Petra Fialy ovlivnily. Takových lidí je přitom na české scéně víc.

„Každý máme trochu ego, takže když jsem si někde něco takového přečetl nebo to zaslechl, byl jsem rád. Neznamenalo to ale, že bych se šel kvůli tomu samým nadšením opít. Nijak to nehrotím. I mě ovlivnila spousta lidí, myslím si, že je to přirozené,“ sdělil Právu Fiala.

„Začali jsme jako partička kamarádů z gymplu a postupně jsme se vyvinuli v seriózní skupinu, která ale pořád zůstala tou partičkou. Jen jsme si mezitím prošli láskami, rozchody, rozvody a vším, co k životu patří, a teď kolem nás běhá asi dvacet našich dětí. Z původní sestavy jsme zbyli už jen dva, kytarista Martin Knor a já,“ přiblížil v kostce svůj pohled na třicet let kapely Fiala a dodal, že už odehrála na tři a půl tisíce koncertů.

Na Ukrajině

Letos v srpnu vystoupila na festivalu Chernobyling v ukrajinském městě Slavutyč, které leží poblíž Černobylu, kde v roce 1986 došlo k havárii jaderné elektrárny. Konal se na pomoc tamním obyvatelům pod heslem Vraťme společně Černobylu život. V době pobytu na Ukrajině kapela natočila dva videoklipy.

„Dostali jsme nabídku tam vystoupit a mě napadlo, že když už tam pojedeme, mohli bychom natočit videoklip k písničce Architekti vlastní zkázy. Oslovil jsem režiséra Tomáše Krejčího a jeho štáb a vyrazili jsme. On chtěl točit klip k písničce Boží mlýny, ale my měli pocit, že by to bylo moc depresivní. Přímo na místě jsme se rozhodli pro Architekty vlastní zkázy, ale nakonec jsme pořídili i záběry pro Boží mlýny,“ přiblížil Fiala. Oba klipy už jsou zveřejněny na YouTubu.

„Točili jsme v městečku Pripjať, kde bydleli zaměstnanci elektrárny. Radioaktivita už tam není, ale místo působí pochmurně. Samozřejmě jsme si s sebou vzali pár flašek vodky, ale nijak jsme se nerozveselili,“ ukončil povídání Fiala.

Po Novém roce se jeho kapela těší na koncerty a bude připravovat nové písničky, z nichž třináct čtrnáct nejlepších vydá na albu, jež je naplánováno na rok 2019.