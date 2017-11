Nejvíce z toho všeho ale těží kapela Ortel. Obrazně řečeno je totálním vítězem letošního ročníku. Jméno její a jejího zpěváka se nejvíce skloňuje, hovoří se hlavně o nich.

Aktuálně je to tak, že existují dvoje výsledky ankety. Podle těch oficiálních vyhrála skupina Kabát před Ortelem a Tomáš Ortel je třetí za Michalem Davidem. Podle těch zveřejněných pořadateli po výzvě Kabátu, Davida a dalších je mezi kapelami první Ortel, Kabát druhý, mezi zpěváky vykročil Tomáš Ortel nad Michala Davida.

Je tu ale zásah pořadatelů, kteří se rozhodli, a statut ankety jim to umožňuje, odečíst body, když usoudili, že hlasování je nekalé. To se stalo u skupiny Ortel, a tak není divu, že Musica Bohemica nadále tvrdí, že platí výsledky ze soboty, tedy ty vyhlášené.

A mělo by to tak být. Tím spíš když Tomáš Ortel ve středu 29. listopadu řekl: „Způsob hlasování do ankety Český slavík nebyl podle regulí fair play, to musím přiznat. Ale pořadatel nás měl kontaktovat, a upozornit na to, že něco takového zjistil.“

Mimochodem bylo by od něho seriózní, kdyby tohle řekl už v neděli ráno a nenechal celé to divadelní představení dojet až téměř do konce.

Po čtyřech perných dnech to totiž vypadá tak, že samotná existence ankety je ohrožena, neboť přišla o další kus prestiže, Kabátu a Michalu Davidovi děkují za jejich postoje i lidé, kteří by na jejich koncerty nikdy nepřišli a jejich písně neposlouchají, a v diskusích pod články na internetu se k šípku posílají ti, kteří fandí jedněm politickým stranám, s těmi, kteří fandí těm dalším.

Přitom nic z toho není smyslem hudby.