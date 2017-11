„Karlovy Vary proto, že jsme od začátku říkali, že to musí být kouzelné místo, musí to být posunuté do světa nesvěta, doby nedoby. Karlovy Vary jsou nadýchané, velmi fotogenické,” vysvětlil ve středu režisér Karas.

Pohádkový charakter potvrzuje i triková nadzemní dráha, která se vznáší nad městem. „Ta dráha jezdí proto, aby bylo jasné, že to není reálný svět. Jsme někde, kde vyprávíme bajku. Není to současnost,” dodal.

Zimní natáčení na lodi si moc nepochvalovala Jitka Čvančarová. „Na té lodi byly tři stupně pod nulou, byla tam námraza a já jsem klouzala, musela jsem se jako přilepit, abych nesklouzla. Ne, pracovat s Vítkem Karasem je za odměnu, to je málokdy. Čím jsem starší, tím si toho víc vážím. Je to tak hezký, pokorný, skromný, laskavý,” řekla herečka.

„Protože se to povedlo, tak za to může režisér, kdyby se to nepovedlo, tak za to může scenárista,” zažertoval si scenárista Miroslav Adamec.

„Když jsme chtěli začínat už před 14 lety, kdy jsem to vymyslel ještě pro paní Procházkovou, zajímalo mě, co by se mohlo stát, kdybyste se dnes dostali ke třem přáním. Když vám dnes někdo řekne, že máte tři přání, tak první dvě promarníte, protože tomu nebudete věřit, vyzkoušíte si to a přijdete o ně. Nastává problém co se třetím.”

Hrdinou snímku je teenager Albert, zoufale zamilovaný do sestry svého nejlepšího kamaráda Emana. Jenže Johana, jež si říká Žoán a touží studovat na francouzské Sorbonně, o něj vůbec nestojí. Alberta čeká boj o srdce vysněné dívky, do toho musí čelit nečekané rozmíšce svých rodičů, kteří jsou kouzelníky v místním varieté, a pak mu za dobrý skutek slíbí kouzelný dědeček splnění jakéhokoli přání. Volba není lehká, Albert se bojí, že přání promarní.