Galavečer zahájila Lucie Bílá s písní Chyba lávky. Prvního Slavíka pro zpěvačku roku získala Lucie Bílá, druhé místo patří Ewě Farné, třetí místo patří Lucii Vondráčkové.

„Já mockrát děkuju za všechny hlasy, vážím si toho, je to neuveřitelný, můj život je plný extrémů. Když Slavík, tak aspoň dvacet,” řekla vítězka. Dodala, že přišla bosa, protože si zlomila malíček na noze.

Slavíka bez hranic získala slovenská skupina No Name. „Pro nás je to neuvěřitelné, absolutní nadstandard, že z deseti Slavíků ho máme desetkrát my. Děkujeme organizátorům, že takovou kategorii vymysleli,” uvedli.

Nejoblíbenější písní posluchačů rádia Impuls byla vyhlášena písnička Když nemůžeš, tak přidej skupiny Mirai.

„Už to, že jsme v jedné kategorii s Karlem Gottem, Kryštofem, je neskutečný úspěch, my bychom chtěli poděkovat našemu týmu, našemu vydavatelství Universal a našim fanouškům,” vzkázali Mirai.

Ewa Farna získala druhé místo mezi zpěvačkami.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Lucie Vondráčková skončila v kategorii zpěvaček třetí.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Na pódiu se vystřídají také Vladimír Polívka, Marta Jandová, Anna K. a Marta Kubišová, která už ukončila koncertní kariéru a rozloučí se s fanoušky písní Modlitba pro Martu.