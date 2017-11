Jaká hudba vás obklopovala, když jste dospíval?

Narodil jsem se v Kentucky, ale odmalička jsem vyrůstal na Floridě. Před nějakými čtyřiceti lety to bylo místo plné hudby. Neustále kolem mě hrála živá muzika. Slyšet byl jazz, hodně karibské hudby a r’n’b. Každý bar měl svou kapelu.

Protože jsem bydlel na jihu, slýchával jsem hodně kubánské a portorikánské hudby. Na Floridě se potkávaly a mísily nejrůznější styly. Na severu se Florida rozpíná téměř až k New Orleansu a na té straně přichází ke slovu právě muzika z Alabamy a Louisiany.

Kdy vás hudba pohltila?

Zdá se, že jsem ji miloval celý život. Můj táta mi pouštěl písničky, které měl rád. Hrál trochu na piano a já to odmala zkoušel s ním. V pěti letech jsem začal chodit na lekce a brzy jsem si zamiloval jazz.

Co vás jako muzikanta nejvíc ovlivnilo?

Je těžké říct jednu věc, protože jsem prožil mnoho důležitých okamžiků. Zásadní pro mě ale bylo, že na Floridě neexistovaly hudební hranice. Dnes je vše mnohem vyhraněnější. Obzvlášť když žijete v New Yorku, předpokládá se, že patříte do určité scény. Hudba je ale prostě jen hudba. Hrajete to, co máte rád. Je to jednoduchý přístup.

Mohl jsem hrát v bigbandu, druhý večer seniorům k tanci, další být členem kapely v divadle a jindy se přidat k reggae skupině. Nepředpokládalo se, že se někam musíte zařadit. Hudba je jen jedna, nemá smysl se uchylovat k hudebnímu rasismu.

Je pro vás alfou a omegou spolupráce s nejrůznějšími hudebníky?

Dřív jsem mnoho času trávil sám cvičením a také jsem to měl rád. Ale je pravda, že interakce je velmi důležitá. A jelikož mám rád různé druhy hudby, potkávám mnoho hudebníků, od kterých se mohu učit. Když se sejde skupina lidí, dějí se věci, které by jinak nevznikly.

Čím jsou pro vás kolegové z Mad Skillet výjimeční?

Především jsou všichni výjimeční muzikanti. Skupina Mad Skillet vznikla náhodou. Původně jsme si jen chtěli užít společný večer na festivalu v New Orleansu. Protože nás to ale bavilo, sešli jsme se tam i další rok a stala se z nás opravdová kapela. Cítili jsme, že se děje něco jedinečného, že vzniká hudba, kterou jinde neuslyšíte. Je to hudba silně zakořeněná v New Orleansu. Tato sestava v každém z nás probouzí něco nového.

Festival v New Orleansu má své kouzlo. Během víkendu je hlavní program a během týdne vznikají různé formace z muzikantů, kteří tam přijedou. Vznikají jedinečné kombinace, jež jinde nepotkáte.