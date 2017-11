Filmové premiéry: Sbohem, děcáku, Hráči se smrtí, Táta je doma 2 a Tady je doma

Mladé lidi, kteří opouštějí dětský domov, sledovala Hana Ludvíková Muchová ve filmu Sbohem, děcáku. Sedmadvacet let po premiéře filmu Hráči se smrtí přichází do kin jeho nová verze. Do kin jde i pokračování úspěšné komedie Táta je doma. Vztah mezi dvěma lidmi zkoumá film Tady je doma.