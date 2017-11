Melodie Colea Portera zpívá Kožená v doprovodu Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers, orchestru, který představuje špičku v oblasti autentické interpretace jazzu, swingu a taneční hudby 30. a 40. let.

Na desce najdete klasiky Night And Day, I’ve Got You Under My Skin, Love For Sale či Begin To Beguin a Let’s Misbehave!.

„Jsem obdivovatelkou Elly Fitzgerald, Billie Holiday, Peggy Lee a dalších jazzových legend. Jejich nahrávky patří k mým nejoblíbenějším. Pustit se sama do tohoto repertoáru jsem se však dlouho neodhodlala. Mnohé výlety klasicky školených pěvců do světa lehčích múz mi nepřipadaly zdařilé. Inspiroval mě ale poslech nahrávky písní Colea Portera s Fredericou von Stade. Bez jakékoliv snahy měnit svůj způsob zpěvu propůjčila Porterovým písním velký šarm a posunula je do jiné, zajímavé dimenze,“ řekla zpěvačka.