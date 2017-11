Peter May:

Entomologův odkaz





Dávný slib umírajícímu muži zavede Enza na ostrov u pobřeží Bretaně, kde se nachází více než dvacet let nedotčená pracovna zavražděného sběratele hmyzu. Musí čelit nejen nepřátelství obyvatel, kteří netouží proslulou vraždu opět vidět v novinových titulcích.

Host, přeložila Linda Kaprová, 319 stran, 271 Kč, e-kniha, 199 Kč

Jiří Voskovec, Jan Werich:

Korespondence I - III





Třísvazkový projekt korespondence V+W vychází pro velký zájem čtenářů znovu. Dopisy jsou svědectvím nejen umělecké a lidské zralosti, ale vypovídají o jejich osobnostech v bipolárním světě, plném železných opon a studených válek.

Akropolis, 352 + 504 + 512 strany, 400 + 540 + 580 Kč

Alexandra Ansorge:

Doživotí volnosti





Mozaikovitá freska zavádějící nás do vnitřního života čtyř postav vzájemně propojených rodinnými pouty. Jednomu připadá nemožné zůstat, a utíká z místa, kde by mohl úspěšně zakotvit, zatímco jiný se neptá a žije tam, kam byl osudem zanesen...

Dokořán, 144 stran, 198 Kč

Robert Bryndza:

Temné hlubiny





Z hlubiny zatopeného dolu na okraji Londýna vyzdvihnou policisté nejen důkazy k drogovému případu, ale i kostru malého dítěte. Pozůstatky jsou rychle identifikovány jako Jessica Collinsová. Sedmiletá dívka, jejíž zmizení plnilo stránky novin před šestadvaceti lety.

Cosmopolis, 339 Kč, e-kniha, 339 Kč

Liou Cch´-Sin:

Temný les





Druhý díl trilogie Vzpomínka na Zemi. Ta se vzpamatovává z odhalení plánované invaze mimozemšťanů. Lidští spolupracovníci mimozemšťanů byli poraženi, ale přítomnost subatomárních částic umožňují přístup ke všem lidským informacím...

Host, přeložil Aleš Drobek, 600 stra, 399 Kč

D. M. Pulley:

Mrtvý klíč





Banka, která spravuje peníze nejvlivnějších, je v ohrožení. Neviditelná žena našla univerzální klíč, se kterým se může dostat k tajemství nejvyšších špiček městské hierarchie. O dvacet let později stavební inženýrka dostane zakázku na zakreslení plánů budovy banky a klíč objeví.

Audiotéka, čte Robert Mikluš, mp3, 16:40 hodin, 299 Kč

Ladislav Kudrna, František Stárek Čuňas:

„Kapela“





Na počátku procesu s undergroundem stála akce „Kapela“, která si za cíl zvolila „vlasatce“, respektive „závadové“ bigbeatové skupiny. Ikona podzemí, The Plastic People of the Universe, byla vybrána za exemplární případ. Nechtěným výsledkem se stala nejen Charta 77.

Academia, 412 stran, 465 Kč

Noah Harari:

Homo Deus: Stručné dějiny zítřka





Autor analyzuje, jaké důsledky mohou nastat, když se tradiční kolektivní mýty lidstva utkají s novými „božskými“ technologiemi. Jak to dopadne s demokracií, když firmy jako Google a Facebook budou znát naše záliby a preference (včetně politických) lépe než my sami?

Leda, přeložil Alexander Tomský, 432 stran, 377 Kč

Robert Kirkman ad.:

Živí mrtví 23: Šeptavé výkřiky





Zdá se, že se začíná vracet normální svět. Jenže ne všem se zdá, že je to správné. Svět se změnil... tak proč se snažit oživit něco, co už je mrtvé? Není na čase se přizpůsobit? Ovšem přicházejí šeptači. Nové velké ohrožení..., nebo nová podoba světa?

Crew, přeložil Martin D. Antonín, 136 stran, 299 Kč