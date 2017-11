Již dávno má za sebou období pouze animované, a tak byl pražský koncert poctivě živý a v důsledku sofistikovaně popový. Na pódiu byla sedmičlenná kapela, v jejímž čele stál Albarn coby zpěvák a kytarista, spolu s ní šestičlenný vokální sbor, jehož členové rozezněli v mnoha chvílích své hlasivky natolik, že to mělo až gospelový nádech, zvláště pak v úplně poslední skladbě Demon Days. V ní se síla hlasů projevila v plné parádě a vlastně přispěla k tomu, že to bylo finále bezmála sentimentální.

Koncert přitom začal opatrně. Možná i dílem zprvu ne tak dokonalého zvuku bylo několik prvních skladeb prezentováno vlažně, a tak to byla jen znalost jejich posloupnosti, která nabádala k tomu, že bude lépe.

Skupina Gorillaz v pražské O2 areně.

FOTO: Petr Horník, Právo

Jakmile se pak ve skladbě Superfast Jellyfish objevili členové amerického triphopového tria De La Soul, grády vystoupení naskakovaly a ono získávalo zřetelně strhující atmosféru. V písních Strobelite a Stylo hostoval americký zpěvák Peven Everett, v Sex Murder Party další Američan Jamie Principle a jeho kolega, raper Zebra Katz, v Out of Body jen Zebra Katz. Přítomnost hostů byla pokaždé ku prospěchu věci, vždy se sound již tak početné základní koncertní sestavy éterem ještě více rozprostřel.

Gorillaz napsali mnoho výborných popových písniček. Jejich přilnavost není sice vždy zřejmá s prvním vjemem, nicméně na klasické časové ploše rostly v přesvědčivé melodické a samozřejmě i rytmické tvary, které nejenom rozjiskřily koncert, ale postupně zvedaly ze sedadel i diváky na místech k sezení.

Forma, jakou k tomu docházelo, byla sice svým způsobem stereotypní a vždy očekávaná, naživo to ale fungovalo dokonale. S tím, jak se koncert blížil ke svému závěru, narůstaly v hale uvolněná nálada a dobrá zábava. V tom rozpoložení jej Gorillaz také dokončili.

Jelikož je to kapela animovaná, na velké projekční ploše vzadu na pódiu běžely šoty a klipy tak, jak k písním pasovaly. Připomněly ten večer domicil kapely, protože diváci tak vnímali i to, co ji proslavilo, tedy animované prvky výtvarníka Hewletta.

Gorillaz v Praze odehráli povedený koncert. Prošli při něm polohou vlažnou i svižnou a výběr skladeb demonstroval to, že zásadně promlouvají do vlny chytrého moderního popu.

Gorillaz O2 arena, Praha, 14. listopadu

Celkové hodnocení: 80 %