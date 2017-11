Milióny dolarů v tahu. Vymazání Kevina Spaceyho z filmu se prodraží

Řádově milióny dolarů bude stát nápad Ridleyho Scotta vymazat herce Kevina Spaceyho z hotového filmu All the Money in the World (Všechny prachy světa) a dosadit do něj Christophera Plummera. Snímek All the Money in the World je hotový včetně PR materiálů a trailerů, ale kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování musí Spacey zmizet.